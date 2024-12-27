Байкалпрофкомплект, группа компаний

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: улица Розы Люксембург, 164/1

Индекс: 664040.0

Телефон: 8‒800‒201‒28‒01

Мобильный Телефон: +7‒913‒710‒54‒88

Сайт: http://al-bpk24.ru

вид деятельности: Автоматические двери, Входные группы, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата через банк