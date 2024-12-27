Байкалпрофкомплект, группа компаний
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: улица Розы Люксембург, 164/1
Индекс: 664040.0
Телефон: 8‒800‒201‒28‒01
Мобильный Телефон: +7‒913‒710‒54‒88
Сайт: http://al-bpk24.ru
вид деятельности: Автоматические двери, Входные группы, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Оплата через банк