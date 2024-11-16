База под тени для век `LUXVISAGE` SUPER STAY 24 h водостойкая тон бежевый
299 ₽ 179 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 16 г
- Текстура: кремообразная
- Высота упаковки: 88 мм
- Ширина упаковки: 15 мм
- Длина упаковки: 15 мм
- Тег: База под тени
- Раздел: база под тени
- Артикул 238533
- Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS
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Все товары бренда База под тени FACE SHADOW повышает стойкость макияжа, не позволяя теням скатываться и осыпаться. Усиливает насыщенность и яркость теней, максимально точно передает их оттенки. Выравнивает и матирует поверхность кожу, за счет чего тени ложатся ровным плотным слоем, равномерно распределяются и легко поддаются растушевке. Нелипкая кремовая текстура при нанесении не сушит и не стягивает кожу век. Подходит для всех видов теней: компактных, кремовых, жидких и рассыпчатых. Быстро высыхает.
Способ применения: Нанесите аппликатором небольшое количество базы на сухую кожу век и равномерно распределите…. Дождитесь высыхания и нанесите тени.
Состав: Trimethylsiloxysilicate, VP/Eicosene Copolymer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, C13-15 Alkane, Silica Dimethyl Silylate (nano), Cera Microcristallina, Stearalkonium Hectorite, Caprylic/Capric Triglyceride, Triethoxycaprylylsilane, Caprylyl Glycol, Propylene Carbonate, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499.