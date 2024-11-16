База под тени для век `LUXVISAGE` SUPER STAY 24 h водостойкая тон бежевый

299 ₽ 179 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 16 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 88 мм

Ширина упаковки: 15 мм

Длина упаковки: 15 мм

Тег: База под тени

Раздел: база под тени

Артикул 238533

Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS



Все товары бренда База под тени FACE SHADOW повышает стойкость макияжа, не позволяя теням скатываться и осыпаться. Усиливает насыщенность и яркость теней, максимально точно передает их оттенки. Выравнивает и матирует поверхность кожу, за счет чего тени ложатся ровным плотным слоем, равномерно распределяются и легко поддаются растушевке. Нелипкая кремовая текстура при нанесении не сушит и не стягивает кожу век. Подходит для всех видов теней: компактных, кремовых, жидких и рассыпчатых. Быстро высыхает.

Способ применения: Нанесите аппликатором небольшое количество базы на сухую кожу век и равномерно распределите…. Дождитесь высыхания и нанесите тени.

Состав: Trimethylsiloxysilicate, VP/Eicosene Copolymer, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, C13-15 Alkane, Silica Dimethyl Silylate (nano), Cera Microcristallina, Stearalkonium Hectorite, Caprylic/Capric Triglyceride, Triethoxycaprylylsilane, Caprylyl Glycol, Propylene Carbonate, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 77499.