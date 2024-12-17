База строительных материалов

город: Кстово

Район: Кстовский муниципальный район

Адрес: Берёзовая, 1/1

Индекс: 607664.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒910‒133‒70‒00

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Измерительный инструмент, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк