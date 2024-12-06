База стройматериалов
город: Тамбов
Район: Тамбов городской округ
Адрес: Елецкая, 19
Индекс: 392009.0
Телефон: +7 (4752) 23‒78‒30
Мобильный Телефон: +7‒920‒487‒99‒08
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Металлоизделия, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт