База стройматериалов

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Елецкая, 19

Индекс: 392009.0

Телефон: +7 (4752) 23‒78‒30

Мобильный Телефон: +7‒920‒487‒99‒08

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Металлоизделия, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт