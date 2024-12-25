Базовые технологии, группа компаний
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: улица Новая Заря, 20 ст1
Индекс: 660062.0
Телефон: +7 (391) 269‒90‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://124bt.ru
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Монтаж охранно-пожарных систем, Обслуживание внутренних систем отопления / водоснабжения / канализации, Ремонт / установка сантехнического оборудования, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду