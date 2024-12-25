Базовые технологии, группа компаний

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Новая Заря, 20 ст1

Индекс: 660062.0

Телефон: +7 (391) 269‒90‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://124bt.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Монтаж охранно-пожарных систем, Обслуживание внутренних систем отопления / водоснабжения / канализации, Ремонт / установка сантехнического оборудования, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду