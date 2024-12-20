Беккер и К, производственно-монтажная компания
город: Шахты
Район: Шахты городской округ
Адрес: улица Маяковского, 224Б
Индекс: nan
Телефон: +7 (8636) 28‒08‒43
Мобильный Телефон: +7‒918‒556‒07‒08
Сайт: http://beckerlaser.ru
вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 13:00, Вт: с 08:00 до 13:00, Ср: с 08:00 до 13:00, Чт: с 08:00 до 13:00, Пт: с 08:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк