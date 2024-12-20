Беккер и К, производственно-монтажная компания

город: Шахты

Район: Шахты городской округ

Адрес: улица Маяковского, 224Б

Индекс: nan

Телефон: +7 (8636) 28‒08‒43

Мобильный Телефон: +7‒918‒556‒07‒08

Сайт: http://beckerlaser.ru

вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 13:00, Вт: с 08:00 до 13:00, Ср: с 08:00 до 13:00, Чт: с 08:00 до 13:00, Пт: с 08:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

youcanchoose

Альфа-опт, оптовая компания

Окна Veka, торгово-производственная компания

Восточный дом

Вектор Комплект

Кирпичник, торговый дом

Металлобаза №1, торговая компания

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.