Беккер и К, производственно-монтажная компания

город: Шахты

Район: Шахты городской округ

Адрес: улица Маяковского, 224Б

Индекс: nan

Телефон: +7 (8636) 28‒08‒43

Мобильный Телефон: +7‒918‒556‒07‒08

Сайт: http://beckerlaser.ru

вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 13:00, Вт: с 08:00 до 13:00, Ср: с 08:00 до 13:00, Чт: с 08:00 до 13:00, Пт: с 08:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк