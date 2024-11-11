Беларусь официально стала партнером БРИКС

В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали, что республика официально стала партнером БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, 5 ноября 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента России Владимира Путина о готовности страны подключиться к БРИКС в качестве партнера.

«Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Максим Рыженков послу России Борису Грызлову. Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами – членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС».МИД Беларуси

Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, встречи представителей по национальной безопасности и форум парламентариев. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, расширяя тем самым их географический охват и усиливая голос объединения в международных делах.

16 октября 2024 года советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, подаст ли Казахстан заявку на вступление в БРИКС.