Бельгийские военные эвакуировали 100 европейцев из Ливана

Бельгийские военные эвакуировали 100 европейцев из Ливана

Бельгийские военные эвакуировали 100 европейцев из Ливана

10 октября вечером из Ливана на бельгийском военном самолете были эвакуированы более 100 европейцев, большинство из них – из Бельгии, Нидерландов и Франции, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, представитель министерства иностранных дел сообщил, что на борту самолета, приземлившегося на военной базе Мельсбрук недалеко от бельгийской столицы, находились «58 бельгийцев и членов их семей, 41 гражданин Нидерландов, 11 граждан Франции и один гражданин Люксембурга».

По его словам, за последнюю неделю почти 150 из примерно 1800 бельгийцев, проживающих в Ливане, получили помощь в возвращении в Бельгию.

Первая группа вылетела на прошлой неделе двумя рейсами, организованными Нидерландами.

В их числе были два бельгийских журналиста, которые подверглись нападению и получили ранения в Бейруте во время освещения израильской бомбардировки города в ночь со 2 на 3 октября.

Представитель министерства иностранных дел сообщил, что на борту самолета, приземлившегося на военной базе Мельсбрук недалеко от бельгийской столицы, находились «58 бельгийцев и членов их семей, 41 гражданин Нидерландов, 11 граждан Франции и один гражданин Люксембурга».

По его словам, за последнюю неделю почти 150 из примерно 1800 бельгийцев, проживающих в Ливане, получили помощь в возвращении в Бельгию.

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