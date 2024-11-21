Бельгийский фотограф запечатлел полностью черного пингвина

Бельгийский фотограф запечатлел полностью черного пингвина

Бельгийский фотограф запечатлел полностью черного пингвина

Бельгийский фотограф дикой природы Ив Адамс, который недавно отправился в экспедицию на субантарктический остров Южная Георгия на юге Атлантики, сделал там снимок необычного пингвина, сообщает Zakon.kz.

Этот пингвин покрыт черными перьями, не имеет характерного белого живота и желтых пятен.

Ученые считают, что столь необычный окрас вызван мутацией – меланизмом.

Бельгийский фотограф запечатлел полностью черного пингвина

Он представляет собой полную противоположность альбинизму и характеризуется избыточным количеством меланина. Меланизм проявляется в виде практически полностью черных или темных окрасов у животных и птиц.

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