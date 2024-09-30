Бельгийский священник арестован за оргию, на которой погиб его британский коллега

Бельгийский священник арестован за оргию, на которой погиб его британский коллега

Бельгийский священник арестован за оргию, на которой погиб его британский коллега

Британский священнослужитель скончался после ночи секса и наркотиков с бельгийским священником. Последнего арестовали по обвинению в хранении наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, в прокуратуре сообщили, что 69-летний мужчина, имя которого не разглашается, проводил вечер со своим 60-летним коллегой-священником, пока тому не стало плохо.

После полуночи бельгийский священник вызвал службу спасения, которая не смогла реанимировать его товарища.

«Похоже, что двое мужчин употребляли экстази и попперс вместе и занимались сексом. Также были обнаружены две таблетки экстази», – заявили в прокуратуре.

Расследование продолжается. Уже бывшему священнослужителю предъявлены обвинения в торговле наркотиками, повлекшей смерть.

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