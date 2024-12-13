Белгородская кровельная компания

город: Белгород

Район: Белгород городской округ

Адрес: Коммунальная улица, 4

Индекс: 308013.0

Телефон: +7 (4722) 21‒12‒62

Мобильный Телефон: +7‒950‒711‒15‒15

Сайт: http://proflist-belgorod.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Оргстекло / Поликарбонат, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду