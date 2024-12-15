Белгородский профнастил, производственная компания

город: Белгород

Район: Белгород городской округ

Адрес: Корочанская улица, 132а к1

Индекс: 308006.0

Телефон: +7 (4722) 40‒02‒48

Мобильный Телефон: +7‒919‒438‒02‒50

Сайт: http://bel.kurskprof.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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