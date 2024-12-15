Белгородский профнастил, производственная компания
город: Белгород
Район: Белгород городской округ
Адрес: Корочанская улица, 132а к1
Индекс: 308006.0
Телефон: +7 (4722) 40‒02‒48
Мобильный Телефон: +7‒919‒438‒02‒50
Сайт: http://bel.kurskprof.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк