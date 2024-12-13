Белгранит, торгово-производственная компания
город: Старый Оскол
Район: Старооскольский городской округ
Адрес: Рождественская улица, 10/14
Индекс: nan
Телефон: +7 (4725) 41‒59‒74
Мобильный Телефон: +7‒919‒434‒16‒50
Сайт: http://belgranit.ru
вид деятельности: Облицовочный камень, Памятники / Надгробия, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 14:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду