Белгранит, торгово-производственная компания

город: Старый Оскол

Район: Старооскольский городской округ

Адрес: Рождественская улица, 10/14

Индекс: nan

Телефон: +7 (4725) 41‒59‒74

Мобильный Телефон: +7‒919‒434‒16‒50

Сайт: http://belgranit.ru

вид деятельности: Облицовочный камень, Памятники / Надгробия, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду