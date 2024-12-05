БелОптТорг, оптовая компания

город: Смоленск

Район: Смоленск городской округ

Адрес: улица Николаева, 74а

Индекс: 214030.0

Телефон: +7 (4812) 24‒82‒10

Мобильный Телефон: +7‒915‒650‒02‒19

Сайт: nan

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Строительные блоки, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк