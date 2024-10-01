Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу

Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу

Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу

Иран 1 октября выпустил множество ракет в сторону Израиля. МИД Израиля назвал эту ракетную атаку беспрецедентной, сообщает Zakon.kz.

  • Незадолго до атаки США предупредили Израиль, что Иран готовится нанести по нему удар ракетами. Сообщение о скорой атаке появилось менее чем через сутки после того, как армия Израиля начала «ограниченную наземную операцию» на юге Ливана, целью которой является уничтожение инфраструктуры поддерживаемого Тегераном радикального шиитского движения «Хезболла».
  • По данным газеты Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 400 ракет.
  • ЦАХАЛ сообщает о работе ПВО. Жителям центральной части Израиля предписали находиться рядом с убежищами.
  • Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление в связи с ударом по Израилю. В нем указывается, что решение о нем было принято в ответ на гибель лидера «Хезболлы».
  • Американские журналисты засняли, как ракеты пробивают «Железный купол» в небе над Тель-Авивом. После этого журналисты покинули крышу, с которой снимали работу ПВО.
  • Незадолго до начала ракетного удара Ирана по Израилю двое неизвестных открыли огонь по прохожим на остановке трамвая в тель-авивском районе Яффа. Террористы «нейтрализованы». Число жертв теракта в Тель-Авиве выросло до восьми человек, пострадали семь человек.
  • Израиль закрыл воздушное пространство. Гражданские самолеты меняют свои маршруты или разворачиваются в аэропорты вылета. Также временно приостановлены полеты гражданской авиации над Иорданией. 

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