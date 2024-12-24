Бетонстройсервис

город: Барнаул

Район: Барнаул городской округ

Адрес: Южный проезд, 43а

Индекс: 656905.0

Телефон: +7 (3852) 226‒706

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://beton-barnaul.ru

вид деятельности: Кирпич, Материалы для дорожного строительства, Строительные блоки, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк