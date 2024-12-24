Бетонстройсервис
город: Барнаул
Район: Барнаул городской округ
Адрес: Южный проезд, 43а
Индекс: 656905.0
Телефон: +7 (3852) 226‒706
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://beton-barnaul.ru
вид деятельности: Кирпич, Материалы для дорожного строительства, Строительные блоки, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк