Биг Хаус, производственно-торговая фирма

город: рп. Большие Вязёмы

Район: Одинцовский городской округ

Адрес: улица Городок-17, вл7 ст3

Индекс: 143050.0

Телефон: +7 (495) 287‒60‒90

Мобильный Телефон: +7‒901‒578‒94‒14

Сайт: http://www.bighouse.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 12:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты