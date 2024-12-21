Билдэкс, Склад

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Волжская улица, 1а

Индекс: 690039.0

Телефон: +7 (423) 249‒26‒77

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.bildex.ru

вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк