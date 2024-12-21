Билдэкс, Склад
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: Волжская улица, 1а
Индекс: 690039.0
Телефон: +7 (423) 249‒26‒77
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.bildex.ru
вид деятельности: Материалы для наружной рекламы, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк