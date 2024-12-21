Билдж, магазин кровельно-фасадных материалов

город: х. Госпитомник

Район: Среднеахтубинский район

Адрес: Придорожная, 1а

Индекс: 404159.0

Телефон: +7 (8442) 50‒50‒44

Мобильный Телефон: +7‒961‒059‒72‒14

Сайт: http://bildj-v.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Окна, Отделочные материалы, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Системы водоотведения, Стеновые панели, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты