Благострой, торговая компания

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: переулок Сакко, 4

Индекс: 634009.0

Телефон: +7 (3822) 20‒51‒21

Мобильный Телефон: +7‒952‒179‒51‒21

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду