Благострой, торгово-строительная компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: +7 (383) 286‒46‒60
Мобильный Телефон: +7‒913‒007‒46‒60
Сайт: http://bs42.ru
вид деятельности: Кровельные работы, Металлоизделия, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк