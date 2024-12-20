Благострой, торгово-строительная компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: +7 (383) 286‒46‒60

Мобильный Телефон: +7‒913‒007‒46‒60

Сайт: http://bs42.ru

вид деятельности: Кровельные работы, Металлоизделия, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк