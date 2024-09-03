Блеск-бальзам для губ `SHU` FLIRTY тон 451 летний розовый

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-36%















ВСЕ ОТТЕНКИ Блеск-бальзам для губ `SHU` FLIRTY тон 451 летний розовый Артикул 225466 459 ₽ 295 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: губы

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 20 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 110 мм

Ширина упаковки: 15 мм

Длина упаковки: 15 мм

Тег: Блеск для губ

Раздел: блески

Артикул 225466

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Благодаря палитре естественных нюдово-розовых оттенков создаст эффект влажных, визуально более объемных губ и усилит их природный цвет. FLIRTY — это эффектное перевоплощение бальзама в глянцевый блеск для губ с ухаживающими свойствами. Витамин Е и касторовое масло в составе продукта смягчат и восстановят нежную кожу губ, а зеркальное сияние и невесомое покрытие сделают их невероятно притягательными.

Способ применения: Применение: нарисуй контур губ и растушуй. Нанеси необходимое количество блеска на губы и… равномерно распредели.

Состав: Polybutene, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Phenyl Trimethicone, VP/Hexadecene Copolymer, Octyldodecanol, Cyclopentasiloxane(and)Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Cera Microcristallina, Silica Dimethyl Silylate, Ozokerite, Parfume, СI77891, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Castor Oil (Ricinus Communis Seed Oil), Paraffinum Liquidum, CI 15850, CI 77491/ 77492/77499, CI 15985, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, CI 77491/ 77499, Polyethylene.