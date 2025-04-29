Блеск для губ `CATRICE` LIP JAM увлажняющий

329 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Увлажняющий блеск для губ легко наносится и ухаживает за губами. Богатый полезными ингредиентами состав интенсивно насыщает кожу губ влагой.* Нелипкая текстура придает сияющий финиш и лёгкий оттенок. Еще один плюс: Практичная упаковка-туба помещается в любую сумку, позволяя быстро обновить макияж в любое время.

* Повышение уровня увлажненности губ доказано внешним исследованием.

Способ применения: Блеск для губ придает губам потрясающий глянцевый финиш и делает их более объемными. Для более… интенсивного эффекта сначала подчеркните контур губ и заполните их поверхность карандашом.

Состав: RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, POLYGLYCERYL-2 TRIISOSTEARATE, POLYBUTENE, TRIBEHENIN, SILICA, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, MANGIFERA INDICA (MANGO) SEED BUTTER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED WAX, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PSIDIUM GUAJAVA FRUIT EXTRACT, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE, MICA, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, AROMA (FLAVOR), TIN OXIDE, CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). Обзор от бренда

Область использования: губы

Вес в упаковке: 15 г

Высота упаковки: 97 мм

Ширина упаковки: 30 мм

Длина упаковки: 15 мм

Тег: Блеск для губ

Раздел: блески

Артикул 242585

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



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