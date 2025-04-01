Блеск для губ `PARISA` ROYAL VELVET тон 02

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ВСЕ ОТТЕНКИ Блеск для губ `PARISA` ROYAL VELVET тон 02 Артикул 229600 599 ₽ 329 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Нежнейшая муссовая текстура прекрасно распределяется на губах, не растекаясь при этом, дарит губам безупречное покрытие с матовым финишем и чарующий насыщенный цвет. При нанесении невесомый мусс нежно скользит по коже, оставляя на ней выраженный, стойкий оттенок и ощущение мягкости. Масло кокоса питает кожу, повышает упругость. Способствуя регенерации клеток и улучшению свойств клеточной мембраны, мусс смягчает и тонизирует кожу. Натуральные SPF фильтры и витамин Е в составе защищают нежную кожу губ от неблагоприятного воздействия свободных радикалов, помогая предотвратить старение кожи. Стойкий цвет, ощущение мягкости и невесомости и в это же время бережная забота о нежной коже ваши губ – все, что необходимо.

Способ применения: Обведите контур губ карандашом с наиболее близким к помаде оттенком. Нанесите помаду, начиная от… центра губ и двигаясь к уголкам рта.

Состав: DIMETHICONE, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, HYDROGENATED POLYDECENE, TRIPHENYL TRIMETHICONE, METHYL HYDROGENATED ROSINATE, DIISOSTEARYL MALATE, HYDROGENATED COCONUT OIL, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, SILICA, LAURYL PEG-9 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE, POLYGLYCERYL -3 DIISOSTEARATE, TOCOPHERYL ACETATE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, MICA. May Contain pigment: TITANIUM DIOXIDE(CI 77891), IRON OXIDES(CI 77491), IRON OXIDES(CI 77492), IRON OXIDES(CI 77499), RED 6 LAKE(CI 15850), YELLOW 5 LAKE(CI 19140), BLUE 1 LAKE(CI 42090), RED 7 LAKE(CI 15850) Обзор от бренда

Вес в упаковке: 22 г

Высота упаковки: 120 мм

Ширина упаковки: 12 мм

Длина упаковки: 12 мм

Тег: Блеск для губ

Раздел: блески

Артикул 229600

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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