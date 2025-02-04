Блеск для губ `RELOUIS` COOL ADDICTION LIP PLUMPER плампер тон 04 ярко-розовый
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ВСЕ ОТТЕНКИ Блеск для губ `RELOUIS` COOL ADDICTION LIP PLUMPER плампер тон 04 ярко-розовый Артикул 220841 285 ₽ 242 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: губы
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 26 г
- Текстура: жидкая
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 15 мм
- Длина упаковки: 15 мм
- Тег: Блеск для губ
- Раздел: блески
- Артикул 220841
- Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS
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Все товары бренда Плампер для губ Cool Addiction Lip Plumper Relouis – секрет притягательности ваших губ! Плотная нелипкая текстура создает ощущение гладких, увлажненных, напитанных губ для сочного и соблазнительного результата; Ментол усиливает приток крови к нежной коже губ, придавая им чувственный объем; Экстракт красного перца активизирует микроциркуляцию крови, разглаживает кожу губ, придает им более яркий насыщенный оттенок; Масло оливы содержит природные антиоксиданты, защищает кожу от преждевременного старения, восстанавливает ее гладкость и служит барьером для УФ излучений; Масло подсолнечника оказывает смягчающее и регенерирующее действие, разглаживает мелкие морщинки, питает и увлажняет нежную кожу губ; 6 натуральных нежных оттенков станут изюминкой любого макияжа от ежедневного нюдового до яркого гламурного образа
Способ применения: Нанесите на губы при помощи аппликатора
Состав: Polybutene, Octyldodecanol, Silica Dimethyl Silylate, Olea Europaea Fruit Oil, Menthol, Helianthus Annuus Seed Oil, Lecithin, Aroma, Tocopherol, Capsicum Annuum Fruit Extract, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid. [+/-]: CI 77891, CI 77492, CI 77491, CI 15850, СI 19140, CI 42090, CI 77499, Calcium Sodium Borosilicate, Tin Oxide Обзор от бренда