Блеск-плампер для губ `LOVE GENERATION` ICY-SPICY тон 05 Kat

Блеск-плампер для губ `LOVE GENERATION` ICY-SPICY тон 05 Kat

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ВСЕ ОТТЕНКИ Блеск-плампер для губ `LOVE GENERATION` ICY-SPICY тон 05 Kat Артикул 246967 419 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: губы
  • Вес в упаковке: 10 г
  • Высота упаковки: 107 мм
  • Ширина упаковки: 25 мм
  • Длина упаковки: 16 мм
  • Тег: Блеск для губ
  • Раздел: блески
  • Артикул 246967
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Холод или тепло? Выбирай, на какой ты стороне! ICY-SPICY — это блеск-плампер с невесомой нелипкой текстурой, который придаст твоим губам дополнительный объем, глянцевый финиш и эффект жидкого стекла. Нанеси его прям из тюбика с зауженным удобным носиком, и ты уже не сможешь оторваться от своего отражения в зеркале! Блеск-плампер в оттенках 01, 02 и 03 имеет аромат лимона и придает охлаждающий эффект, в оттенках 04, 05, 06 — аромат шоколада и согревающий эффект. Выбирай цвет, наноси на губы, и пусть все спрашивают, не была ли ты вчера у косметолога  Палитра из шести деликатных оттенков идеально подойдет для ежедневного макияжа: 01 бежевый, 02 ярко-розовый, 03 прозрачный с блестками, 04 бежево-коричневый, 05 винно-коричневый, 06 бежевый с блестками.

Способ применения: Наноси блеск-плампер как самостоятельный продукт. Или используй вместе с карандашом: четкими… линиями выдели контур и нанеси блеск-плампер в центр губ.

Состав: POLYISOBUTENE, ETHYLHEXYL PALMITATE, TRIDECYL TRIMELLITATE, HYDROGENATED POLYCYCLOPENTADIENE, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, C12-15 ALKYL BENZOATE, C15-19 ALKANE, PHYTOSTERYL OLEATE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CERA MICROCRISTALLINA, OCTYLDODECANOL, PHENOXYETHANOL, VANILLYL BUTYL ETHER, ISOSTEARIC ACID, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 15850.

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