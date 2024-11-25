Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

На Солнце 25 ноября 2024 года произошла мощная вспышка уровня М9.4 продолжительностью 34 минуты. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) назвали ее первой достойной упоминания после трехнедельного перерыва, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным лаборатории, вспышка произошла на восточном крае Солнца.

«Событие, судя по всему, будет сопровождаться выбросом массы, который с вероятностью 100% уйдет в сторону мимо Земли. Иные сценарии не рассматриваются, так как основная энергия вспышки сосредоточена на обратной стороне за краем солнечного диска», – подчеркнули эксперты.

Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

По этой причине событие, уточнили в лаборатории, скорее всего, имеет более высокий балл, но часть его энергии была экранирована солнечным диском.

По мощности рентгеновского излучения вспышки делят на классы A, B, C, M и X. Вспышки обычно сопровождает выброс солнечной плазмы, облака которой могут достигнуть Земли и спровоцировать магнитные бури.

Такие явления также способны влиять на работу спутников и системы связи, вызывать полярные сияния в высоких широтах.

youcanchoose

Совет по химической безопасности США опубликовал результаты расследования пожара с ядовитым выбросом

Совет по химической безопасности США опубликовал результаты расследования пожара с ядовитым выбросом

Китайский фермер едва избежал гибели после нападения тигра

Китайский фермер едва избежал гибели после нападения тигра

В Литве грузовой самолет рухнул на жилой дом и загорелся

В Литве грузовой самолет рухнул на жилой дом и загорелся

В секторе Газа разграбили около сотни грузовиков с гуманитарной помощью

В секторе Газа разграбили около сотни грузовиков с гуманитарной помощью

Совет по химической безопасности США опубликовал результаты расследования

Совет по химической безопасности США опубликовал результаты расследования

Исследователи признали оленей более опасными, чем акулы или аллигаторы

Исследователи признали оленей более опасными, чем акулы или аллигаторы

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.