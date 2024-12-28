БМС
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: Хлебозаводской проезд, 9а
Индекс: 610046.0
Телефон: +7 (8332) 21‒30‒01
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://bmskirov.ru
вид деятельности: Кирпич, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду