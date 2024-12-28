БМС

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: Хлебозаводской проезд, 9а

Индекс: 610046.0

Телефон: +7 (8332) 21‒30‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://bmskirov.ru

вид деятельности: Кирпич, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду