Bobbi Brown Essential Eye Shadow Trios Палетка теней для век | Soft Coral
Bobbi Brown Essential Eye Shadow Trios Палетка теней для век | Soft Coral
4 платежа по 1 254 ₽ Описание
Палетка теней для век с 3 оттенками, подобранными художником.
Естественным образом подчеркивают, оттеняют и определяют цвет глаз — все необходимое, чтобы легко выразить взгляж.
• Шелковистые матовые и сияющие металлические оттенки
• Легко растушевываются и смешиваются
• Повседневные нейтральные тона — можно легко как сделать яркими, так и приглушить
• Матовые тени на основе специально обработанных пигментов и смеси полимеров, обеспечивают легкое нанесение
• — Тени с металлическим финишем многомерный жемчуг и придают насыщенную глубину и блеск
Результат — Универсальный
Продукт — Тени для век
Категория — Макияж
Производство — Италия
Для — женщин