Bobbi Brown Essential Eye Shadow Trios Палетка теней для век | Soft Coral

Bobbi Brown Essential Eye Shadow Trios Палетка теней для век | Soft Coral

4 платежа по 1 254 ₽ Описание

Палетка теней для век с 3 оттенками, подобранными художником.

Естественным образом подчеркивают, оттеняют и определяют цвет глаз — все необходимое, чтобы легко выразить взгляж.

• Шелковистые матовые и сияющие металлические оттенки

• Легко растушевываются и смешиваются

• Повседневные нейтральные тона — можно легко как сделать яркими, так и приглушить

• Матовые тени на основе специально обработанных пигментов и смеси полимеров, обеспечивают легкое нанесение

• — Тени с металлическим финишем многомерный жемчуг и придают насыщенную глубину и блеск

Результат — Универсальный

Продукт — Тени для век

Категория — Макияж

Производство — Италия

Для — женщин