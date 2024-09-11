Bobbi Brown Mini Long-Wear Cream Shadow Stick Duo Набор устойчивых кремовых теней для век в мини-формате

Bobbi Brown Mini Long-Wear Cream Shadow Stick Duo Набор устойчивых кремовых теней для век в мини-формате

2 507 ₽ Описание

Состав набора:

Устойчивые кремовые тени для век в мини-формате Long-Wear Cream Shadow Stick Mini (оттенок: Moonstone) 0,9 г

Устойчивые кремовые тени для век в мини-формате Long-Wear Cream Shadow Stick Mini (оттенок: Taupe) 0,9 г

Набор кремовых теней в мини-формате Long-Wear Cream Shadow Stick Duo включает в себя универсальные оттенки-бестселлеры Moonstone и Taupe.

Контрастность оттенков помогает создать идеальный макияж глаз в самые короткие сроки, а мини-формат удобен для путешествий или небольшой сумочки.

Тени не скатываются, не стираются и не тускнеют весь день.

С их помощью можно подготовить кожу век к макияжу, подчеркнуть линию роста ресниц или складку века, а также создать сияющие акценты.

Наносятся одним движением и без кисти.

Категория — Наборы

Производство — Польша

Для — женщин