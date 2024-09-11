Bobbi Brown Mini Long-Wear Cream Shadow Stick Duo Набор устойчивых кремовых теней для век в мини-формате
Bobbi Brown Mini Long-Wear Cream Shadow Stick Duo Набор устойчивых кремовых теней для век в мини-формате
2 507 ₽ Описание
Состав набора:
Устойчивые кремовые тени для век в мини-формате Long-Wear Cream Shadow Stick Mini (оттенок: Moonstone) 0,9 г
Устойчивые кремовые тени для век в мини-формате Long-Wear Cream Shadow Stick Mini (оттенок: Taupe) 0,9 г
Набор кремовых теней в мини-формате Long-Wear Cream Shadow Stick Duo включает в себя универсальные оттенки-бестселлеры Moonstone и Taupe.
Контрастность оттенков помогает создать идеальный макияж глаз в самые короткие сроки, а мини-формат удобен для путешествий или небольшой сумочки.
Тени не скатываются, не стираются и не тускнеют весь день.
С их помощью можно подготовить кожу век к макияжу, подчеркнуть линию роста ресниц или складку века, а также создать сияющие акценты.
Наносятся одним движением и без кисти.
Категория — Наборы
Производство — Польша
Для — женщин