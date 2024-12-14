Боберстрой, офис продаж на открытой площадке

город: Нижний Тагил

Район: Нижний Тагил городской округ

Адрес: Черноисточинское шоссе, 78/1

Индекс: 622049.0

Телефон: 8‒800‒5555‒096

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.bober-stroy.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Котельное оборудование / Котлы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Окна, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Семена / Посадоч

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк