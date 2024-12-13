Бобрёнок, магазин строительных материалов
город: Серпухов
Район: Серпухов городской округ
Адрес: улица Ворошилова, 251
Индекс: 142214.0
Телефон: +7 (496) 776‒02‒02
Мобильный Телефон: +7‒985‒492‒18‒13
Сайт: http://bobr.su
вид деятельности: Бензоинструмент, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Ковры, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Пластиковая тара, Подвесные потолки, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Посуда, Садово-огородны
Время работы: Ежедневно с 08:30 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду