Бобрёнок, магазин строительных материалов

город: Серпухов

Район: Серпухов городской округ

Адрес: улица Ворошилова, 251

Индекс: 142214.0

Телефон: +7 (496) 776‒02‒02

Мобильный Телефон: +7‒985‒492‒18‒13

Сайт: http://bobr.su

вид деятельности: Бензоинструмент, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Ковры, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Пластиковая тара, Подвесные потолки, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Посуда, Садово-огородны

Время работы: Ежедневно с 08:30 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду

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