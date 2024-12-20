Бобёр строй, торгово-монтажная компания

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: Окружная дорога 185 километр, ст6

Индекс: 390020.0

Телефон: +7 (4912) 99‒17‒54

Мобильный Телефон: +7‒910‒616‒53‒33

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты