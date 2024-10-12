Boeing сократит почти 17 тысяч человек из-за трудностей в бизнесе

Американская компания Boeing намерена уволить 10% персонала (примерно 17 тысяч человек), куда также входят руководители, из-за сложностей в бизнесе, сообщает Zakon.kz.

Об этом ранее заявил президент организации Келли Ортберг в обращении к сотрудникам. Он также предупредил о задержках с отгрузкой некоторых самолетов.

«Мы должны пересмотреть уровни нашей рабочей силы, чтобы они соответствовали нашей финансовой реальности и более сфокусированному набору приоритетов. В ближайшие месяцы мы планируем сократить размер нашей общей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения затронут руководителей, менеджеров и сотрудников. Мы знаем, что эти решения создадут трудности для вас. Однако состояние нашего бизнеса требует жестких действий», – добавил Ортберг.

По словам главы компании, из-за трудностей в ходе разработки и паузы в летных испытаниях будут задержаны сроки программы 777Х. Первая поставка лайнеров ожидается только в 2026 году. Также возникли проблемы с самолетами серии 767. Производство коммерческой программы планируют завершить в 2027 году.

О планах компании отправить в неоплачиваемый отпуск часть сотрудников сообщалось еще в конце сентября 2024 года, но речи о массовых увольнениях не шло.

13 сентября 2024 года около 33 тысяч рабочих завода Boeing начали забастовку после отказа от предложения о повышении зарплат на 25% в течение четырех лет.