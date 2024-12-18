Bogart, торгово-строительная компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Почаинская, 35

Индекс: 603001.0

Телефон: +7 (831) 262‒12‒80

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://bogart.su

вид деятельности: Бетон / Раствор, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк