Bogart, торгово-строительная компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Почаинская, 35
Индекс: 603001.0
Телефон: +7 (831) 262‒12‒80
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://bogart.su
вид деятельности: Бетон / Раствор, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк