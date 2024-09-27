Богатейший американский рэпер P. Diddy объявил в тюрьме голодовку

Американский рэпер и исполнительный продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, отказался от еды в тюрьме, так как боится, что его отравят, сообщает Zakon.kz.

Правозащитник и бывший заключенный Ларри Левин рассказал изданию News Nation, что музыканта могут попытаться устранить те, кто был причастен к преступлениям, в которых обвиняют Комбса. Отметим, что P. Diddy обвиняют в использовании своей музыкальной империи для торговли людьми в сексуальных целях, а также в систематическом насилии над женщинами.

«Сотрудники тюрем мало зарабатывают. Если кто-то отравит еду, это спровоцирует у него сердечный приступ, и никто ничего не узнает», – заявил Левин.

Также источник издания предположил, что рэпер мог заболеть.