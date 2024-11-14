Боксерша Хелиф заявила, что не видела документы о наличии у нее мужской хромосомы

Боксерша Хелиф заявила, что не видела документы о наличии у нее мужской хромосомы

Боксерша Хелиф заявила, что не видела документы о наличии у нее мужской хромосомы

Алжирская боксерша Иман Хелиф заявила, что не видела документы, свидетельствующие о наличии у нее мужской хромосомы, сообщает Zakon.kz.

На днях в студии итальянского издания Rai, Олимпийская чемпионка Парижа сказала, что не видела результатов тестов международной ассоциации (IBA) о том, что у нее якобы мужской набор хромосом, даже после отстранения c чемпионата мира 2023 года в Индии.

«В тот день они принесли мне на подпись бумагу, где говорилось, что я не буду соревноваться. Я была в шоке», – сказала Хелиф.

Алжирка отметила, что «очень осторожна с гормонами, принимает все меры предосторожности, чтобы они соответствовали параметрам на всех соревнованиях». Также, по ее словам, она уже подала в суд из-за публикации в Le Correspondant данных якобы из ее медкарт.

Сразу после сомнительной публикации французской газеты, МОК встал на защиту спортсменки и назвал непроверенными документы о гендерной принадлежности алжирской боксерши Иман Хелиф, но настоящей сенсацией стало участие Хелиф в предвыборном ролике Дональда Трампа.

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