Более 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

Более 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

Более 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

По данным национального управления по борьбе со стихийными бедствиями страны, в результате серии извержений вулкана на индонезийском острове Флорес погибли не менее 10 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 4 ноября вечером извержение вулкана Левотоби-Лаки-Лаки привело к выбросу в воздух густого коричневатого пепла на высоту до 2 км. Он обрушился на несколько деревень. В результате чего были сожжены дома, в том числе монастырь католических монахинь.

Спасатели все еще ищут другие тела, погребенные под рухнувшими домами, сказал Абдул Мухари, представитель национального агентства по управлению стихийными бедствиями. Он пояснил, что все тела, включая ребенка, были найдены недалеко от кратера.

По меньшей мере 10 тыс. человек пострадали от извержения в шести деревнях района Улангитан и четырех деревнях района Иле-Бура. Некоторые люди бежали в дома родственников, пока местное правительство готовит школы к использованию в качестве временных убежищ.

Левотоби Лаки-Лаки – это один из 120 действующих вулканов Индонезии, архипелага с населением 280 млн человек. Страна подвержена землетрясениям, оползням и вулканической активности, поскольку расположена вдоль «огненного кольца», подковообразной серии сейсмических разломов вокруг Тихого океана.

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