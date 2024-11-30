Более 100 человек задержали в Тбилиси за два дня протестов

К утру 30 ноября 2024 года в Тбилиси завершилась протестная акция на проспекте Руставели. За два дня были задержаны 107 ее участников, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, задержанным вменяют хулиганство и неподчинение полиции. Также в результате потасовок пострадали 10 сотрудников правоохранительных органов.

«До сих пор в медучреждении остается один полицейский с ожогами разных частей тела. Около законодательного органа отдельные лица повредили инфраструктуру, защитную баррикаду парламента, подожгли разные предметы, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения», – отмечается в заявлении МВД.

В ведомстве также отметили, что с целью восстановления порядка сотрудники полиции использовали установленные законом спецсредства.

Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

В эти минуты на Руставели работают коммунальные службы. Они разбирают остатки баррикад, которые демонстранты соорудили из скамеек, мусорных баков, прокатных самокатов и других предметов.