Более 100 енотов осадили дом жительницы США, которая их подкармливала

Более 100 енотов осадили дом жительницы США, которая их подкармливала

Более 100 енотов осадили дом жительницы США, которая их подкармливала

Жительница США из Поулсбо, штат Вашингтон, обратилась за помощью к шерифу округа, который направил своих помощников. Кормление диких енотов в течение 35 лет возле ее дома казалось достаточно безобидным, пока около 100 енотов не окружили ее дом и не потребовали еды, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, женщина, имя которой не разглашается, оказалась фактически в ловушке в своем доме поскольку животные вели себя агрессивно. Она позвонила в офис шерифа, сказав, что еноты находятся вокруг ее дома днем и ночью после того, как их популяция резко возросла.

Шериф отправил своих помощников на помощь женщине.

«Они были в шоке. Они никогда не видели столько енотов в одном месте. Никто никогда не помнит, чтобы его окружала стая енотов. Это было впервые», – сказал он телеканалу.

Офис шерифа даже опубликовал в социальных сетях необычные кадры, на которых еноты будто бы решили провести съезд на заднем дворе.

Соседи женщины тоже не в восторге от такого соседства с животными, которые могут быть опасны и которых часто называют мусорными бандитами из-за темного цвета шерсти вокруг глаз, делающего их похожими на воров в масках, или мусорными пандами из-за их склонности нырять в мусорные баки в поисках объедков.

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