Более 110 человек отравились шаурмой в Карелии

С жалобами на острую кишечную инфекцию к врачам обратились 113 жителей города Сегежа в Карелии. У всех отравившихся шаурмой диагностирован сальмонеллез, протекающий в среднетяжелой форме, сообщает Zakon.kz.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, среди пострадавших 46 детей, не достигших 17 лет.

О массовом отравлении шаурмой в Сегеже стало известно 4 сентября. Следователи прокуратуры установили, что все пострадавшие покупали готовую еду в одной и той же точке общепита.

О массовом отравлении учеников 1-4 классов в столовой школы № 8 села Бесшокы стало известно 7 сентября 2024 года. Родители обратились с жалобой после того, как у детей поднялась температура, началась тошнота и рвота.

Ситуацию на контроль взяла министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Позже стало известно, что медицинская помощь в селе Бесшокы потребовалась 141 ребенку. Затем сообщили, что число пострадавших увеличилось.