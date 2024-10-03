Более 26 человек погибли от отравления алкоголем в Иране

За последние дни в Иране в результате употребления алкогольных напитков, содержащих токсичный метанол, погибло не менее 26 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC News, токсичный метанол стал причиной гибели мужчин и женщин в различных городах и поселках северных провинций Мазендеран и Гилян, а также западной провинции Хамадан. Отравление алкоголем также привело к сотням госпитализаций.

Производитель алкогольных напитков в отчетах не указан.

Употребление алкоголя в Иране было запрещено с тех пор, как в результате Исламской революции 1979 года к власти пришли радикальные исламисты.

Теперь многие иранцы покупают алкогольные напитки у контрабандистов, которые делают их тайно. Некоторые люди также производят алкоголь дома для личного потребления.

Дельцы не учитывают того, что метанол может загрязнять традиционно ферментированный алкоголь.

В Иране в последние годы резко возросло количество отравлений алкоголем. В 2020 году токсичный алкоголь убил в стране более 700 человек.