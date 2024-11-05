Более 36 человек погибли в результате падения переполненного автобуса в ущелье на севере Индии

Более 36 человек погибли в результате падения переполненного автобуса в ущелье на севере Индии

Более 36 человек погибли в результате падения переполненного автобуса в ущелье на севере Индии

4 октября находящийся в плохом состоянии и переполненный автобус съехал с дороги и рухнул в глубокое ущелье на севере Индии , в результате чего погибли по меньшей мере 36 человек и несколько человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, авария произошла в округе Алмора в горном штате Уттаракханд. В автобусе находилось около 60 человек, более 20 получили ранения, сказал Дипак Рават, высокопоставленный чиновник правительства штата.

На место происшествия были направлены группы спасателей и спасателей, и власти опасаются, что число жертв может возрасти, особенно с учетом того, что семь пассажиров в больнице находятся в критическом состоянии.

Телевизионные кадры показали, что части автобуса были изуродованы и уничтожены, когда он лежал перевернутым на каменистом склоне, недалеко от ручья. Спасатели работали над тем, чтобы вытащить пассажиров и вынести тела на носилках.

Главный министр штата Пушкар Сингх Дхами ранее заявил, что спасательные команды работают над быстрой эвакуацией пострадавших пассажиров в близлежащие больницы, и что властям поручено доставить по воздуху тяжело раненых.

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