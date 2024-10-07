Ботанический сад Кембриджского университета ищет специалиста для работы по всему миру

Ботанический сад Кембриджского университета ищет специалиста для работы по всему миру

Ботанический сад Кембриджского университета ищет специалиста для работы по всему миру

Ботанический сад известного университета в поисках специалиста для исследования растений во всем мире, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным организации, успешному кандидату доверят руководство экспедициями для сбора данных о местах произрастания новых и биологически значимых растений в дикой природе. Такую работу оценивают в 34 тыс. фунтов стерлингов. Это около 44 тыс. долларов.

Ботанический сад Кембриджского университета ищет специалиста для работы по всему миру

Также ему предстоит собирать семена и черенки, чтобы ботанический сад площадью 40 акров мог сохранить живые образцы этих видов для будущих поколений.

Ботанический сад Кембриджского университета ищет специалиста для работы по всему миру

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