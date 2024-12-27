Браво Керамика, салон плитки и керамогранита

город: Белгород

Район: Белгород городской округ

Адрес: улица Энергетиков, 2а

Индекс: nan

Телефон: +7 (4722) 21‒11‒72

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://belkeramika.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 19:00, Вт: с 08:30 до 19:00, Ср: с 08:30 до 19:00, Чт: с 08:30 до 19:00, Пт: с 08:30 до 19:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт