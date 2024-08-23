Бразилия ограничит въезд некоторых азиатских мигрантов

Бразилия ограничит въезд некоторых азиатских мигрантов

Бразилия ограничит въезд некоторых азиатских мигрантов

Бразилия введет ограничения на въезд некоторых иностранных граждан из Азии, которые ищут убежища в этой южноамериканской стране с целью миграции в США и Канаду, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, пресс-служба Министерства юстиции Бразилии сообщила, что мера, которая вступит в силу, коснется азиатских мигрантов, которым для пребывания в Бразилии требуются визы.

Расследование федеральной полиции показало, что эти мигранты часто покупают билеты на рейсы с пересадкой в ​​международном аэропорту Сан-Паулу по пути в другие пункты назначения, но остаются в Бразилии, поскольку именно оттуда они начинают свое путешествие в другие страны.

В одном из документов говорится, что более 70% запросов на предоставление убежища в аэропорту поступает от лиц с гражданством Индии, Непала или Вьетнама.

Со следующей недели путешественникам без виз придется либо продолжить путешествие на самолете, либо вернуться в страну происхождения.

В отчете, подписанном федеральным следователем полиции Мариньо да Силва Резенде Жуниором, сообщается Министерству юстиции, что с начала прошлого года в аэропорту Гуарульюса, второго по численности населения города в штате Сан-Паулу, наблюдаются «большие беспорядки» из-за наплыва мигрантов.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти мигранты в большинстве своем используют известный и чрезвычайно опасный маршрут, который идет из Сан-Паулу в западный штат Акри, чтобы попасть в Перу и направиться в Центральную Америку, а затем, наконец, достичь США через их южную границу», – говорится в одном из документов.

Министерство юстиции Бразилии заявило, что новые правила не будут распространяться на 484 мигранта, которые в настоящее время находятся в международном аэропорту Сан-Паулу.

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