Бразильянка, вышедшая замуж за куклу, рассказала о похищении их «ребенка»

Бразильянка, вышедшая замуж за куклу, рассказала о похищении их «ребенка»

Бразильянка, вышедшая замуж за куклу, рассказала о похищении их "ребенка"

Жительница Бразилии по имени Мейривоне Роча Мораес несколько лет назад решила кардинально поменять судьбу и вышла замуж за тряпичную куклу. Казалось бы, что ничего не получится из этой затеи. Но их жизнь полна сюрпризов. На днях женщина заявила о похищении «ребенка», сообщает Zakon.kz.

По данным издания Jam Press, неизвестные похитили старшего сына, когда их отец вышел за хлебом.

Также 37-летняя женщина утверждает, что получила анонимное письмо, в котором буквы послания были вырезаны из журналов. Но требуемой суммы выкупа у нее нет.

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Публикация от Meirivone Rocha ( Mulher do boneco) (@meirivone_santinha)

В продолжении она рассказала о неудачном походе в полицейский участок. Как оказалось, стражи порядка не стали начинать поиски, а лишь рассмеялись.

О происходящем мать троих «детей» активно рассказывает в социальных сетях. Если часть подписчиков подыгрывает ей, то большинство советует обратиться к специалистам.

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Публикация от Meirivone Rocha ( Mulher do boneco) (@meirivone_santinha)

О необычной свадьбе стало известно в 2021 году. Тогда на торжественном мероприятии присутствовало 250 гостей. За это время у «пары» родились сын и дочки-близняшки. Все они также являются куклами.

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Публикация от Meirivone Rocha ( Mulher do boneco) (@meirivone_santinha)

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