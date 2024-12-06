Бриф, торгово-производственная компания

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: улица Вавилова, 53

Индекс: 344064.0

Телефон: +7 (863) 301‒01‒30

Мобильный Телефон: +7‒961‒292‒55‒55

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Металлоизделия, Сельхозтехника / Вспомогательные устройства, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк