Бриф, торгово-производственная компания
город: Ростов-на-Дону
Район: Ростов-на-Дону городской округ
Адрес: улица Вавилова, 53
Индекс: 344064.0
Телефон: +7 (863) 301‒01‒30
Мобильный Телефон: +7‒961‒292‒55‒55
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Металлоизделия, Сельхозтехника / Вспомогательные устройства, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк