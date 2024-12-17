Бригадир, магазин стройматериалов

город: Орехово-Зуево

Район: Орехово-Зуевский городской округ

Адрес: улица Дзержинского, 34

Индекс: 142603.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒916‒806‒82‒87

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Кирпич, Кровельные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Оргстекло / Поликарбонат, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты

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