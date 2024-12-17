Бригадир, магазин стройматериалов
город: Орехово-Зуево
Район: Орехово-Зуевский городской округ
Адрес: улица Дзержинского, 34
Индекс: 142603.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒916‒806‒82‒87
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Кирпич, Кровельные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Оргстекло / Поликарбонат, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты