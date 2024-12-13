Брик, торговая компания

город: Магнитогорск

Район: Магнитогорский городской округ

Адрес: Западное шоссе, 448а

Индекс: 455047.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒705‒78‒88

Сайт: http://www.brick74.ru

вид деятельности: Кирпич, Кованые изделия, Облицовочный камень, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк