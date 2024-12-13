Брик, торговая компания
город: Магнитогорск
Район: Магнитогорский городской округ
Адрес: Западное шоссе, 448а
Индекс: 455047.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒705‒78‒88
Сайт: http://www.brick74.ru
вид деятельности: Кирпич, Кованые изделия, Облицовочный камень, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк